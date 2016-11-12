"Филадельфия" обыграла "Индиану", одержав первую победу в сезоне

"Филадельфия" взяла верх над "Индианой" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 109:105 в овертайме. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Пэйсерс" Пол Джордж, набравший 26 очков. Для "76-х" эта победа стала первой в нынешнем сезоне. Теперь в лиге не осталось команд, не выигрывавших в текущем розыгрыше регулярного чемпионата.

НБА

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" – "Индиана" – 109:105 ОТ (21:27, 30:25, 25:20, 24:28, 9:5)

Ф: Эмбиид (25), Ильясова (14), Стаускас (14).

И: Джордж (26), Эллис (19), Тиг (13), Майлз (13).

"Бостон" – "Нью-Йорк" – 115:87 (31:27, 30:24, 25:22, 29:14)

Б: Томас (29), Олиник (19), Брэдли (15 + 10 подборов).

Н: Порзингис (14), Энтони (12), Роуз (11).