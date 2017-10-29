"Филадельфия" обыграла "Даллас", "Хьюстон" уступил "Мемфису"

"Филадельфия" обыграла "Даллас" со счетом 112:110 в матче регулярного чемпионата НБА. Отметим, что для "Сиксерс" эта победа стала второй в сезоне.

В другой встрече "Мемфис" оказался сильнее "Хьюстона" 103:89. "Гризлиз" одержали вторую победу кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

"Мемфис" - "Хьюстон" - 103:89 (30:32, 24:17, 27:23, 22:17)

М: Парсонс (24), Чалмерс (15), Эванс (14 + 7 подборов)

Х: Андерсон (22), Харден (20 + 8 передач), Капела (12 + 12 подборов)

"Даллас" - "Филадельфия" - 110:112 (23:32, 33:25, 22:32, 32:23)

Д: Барнс (25), Мэттьюз (19), Феррел (17)

Ф: Эмбиид (23 + 9 подборов), Симмонс (23 + 8 передач), Макконнелл (15 + 8 передач)