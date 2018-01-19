"Филадельфия" обыграла "Бостон", Эмбиид сделал дабл-дабл

"Филадельфия" победила "Бостон" в матче регулярного чемпионата НБА. Центровой "Сиксерз" Джоэл Эмбиид сделал дабл-дабл. Сегодня стало известно, что он войдет в стартовую пятерку Восточной конференции на Матч звезд НБА.

"Селтикс" лидирует в таблице "Востока".

НБА

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Филадельфия" - 80:89 (19:21, 13:18, 21:32, 27:18)

Б: Хорфорд (14), Моррис (14), Смарт (13), Браун (12), Тейтум (11).

Ф: Эмбиид (26 + 16 подборов), Шарич (16), Макконнелл (15).

"Кливленд" - "Орландо" - 104:103 (36:20, 31:27, 17:33, 20:23)

К: Томас (21), Джеймс (16), Лав (12 + 11 подборов), Уэйд (11), Краудер (10), Грин (10).

О: Пэйтон (19), Гордон (17 + 11 подборов), Фурнье (17), Симмонс (16), Хехонья (12), Мак (10), Бийомбо (4 + 10).