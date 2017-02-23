"Филадельфия" обменяла Ноэла в "Даллас" на Богута

Центровой "Филадельфии" Нерленс Ноэл продолжит карьеру в "Далласа", утверждает в своем "Твиттере" инсайдер Адриан Войнаровский. Взамен "76-е" получат форварда Джастина Андерсона, центрового Эндрю Богута и пик первого раунда драфта-2017. Причем, по неофициальной информации, пик защищен в лотерее, что, учитывая положение техасцев, означает, что он почти наверняка останется у "Маверикс".

Ноэл был выбран "Новым Орлеаном" на драфте-2013 под общим шестым номером и сразу же обменян в "Филадельфию" на Джру Холидэя. В нынешнем сезоне 22-летний центровой из-за травм принял участие лишь в 29 матчах регулярного чемпионата (7 выходов в старте), в среднем набирая 8,9 очка и делая 5,0 подбора. Летом он станет ограниченно свободным агентом, и "Даллас" намерен продлить с баскетболистом контракт.

Богут перебрался в "Маверикс" перед началом сезона из "Голден Стэйт", с которым стал чемпионом в 2015 году. В нынешнем сезоне 32-летний австралиец, также из-за травм, сыграл только в 26 матчах регулярки, в среднем набирая 3,0 очка и делая 8,3 подбора. "Филадельфия" постарается за оставшееся время найти, куда обменять ветерана, в противном случае может сама выкупить его контракт.

Андерсон был выбран "Далласом" под общим 21-м номером на драфте-2015. 23-летний форвард выходил на паркет в 51 встрече регулярки, в среднем набирая 6,5 очка и делая 2,9 подбора.