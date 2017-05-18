"Филадельфия", "Бруклин" и "Никс" интересуются Редиком

Защитник "Клипперс" Джей. Джей. Редик с большой долей вероятности продолжит карьеру в другом клубе, сообщает Yahoo! Sports. Кандидатуру 32-летнего баскетболиста рассматривают "Филадельфия", "Бруклин" и "Никс".

"Клипперс" скорее всего не осилит продление контракта Редика на следующий сезон, по которому он будет получать порядка 20 миллионов долларов в год. За этот сезон игрок получил семь миллионов. Ранее сообщалось, что серьезный интерес к Редику проявляет именно "Никс".

В сезоне-2016/17 Редик провел 78 матчей в регулярном чемпионате, в среднем набирая по 15,0 очка, делая по 2,2 подбора и 1,4 передачи за игру. За клуб из Лос-Анджелеса он играет с 2013 года.