Фил Джексон не собирается уходить из "Нью-Йорка" и возвращаться в "Лейкерс"

Президент "Нью-Йорка" Фил Джексон развеял слух о том, что он может воспользоваться опцией в контракте и в следующем году вернуться в "Лейкерс" в качестве руководителя клуба. По словам Джексона, он предан своей нынешней работе.

– "Лейкерс" двигается вперед в нужном направлении, – приводит ESPN слова Джексона. – Люк Уолтон возглавил команду, в ассистентах у него Брайан Шоу. У "Лейкерс" есть группа ребят, которые хорошо сделают работу. Для меня никогда не было очень важно вернуться в "Лейкерс" и снова стать частью этого клуба. Особенно сейчас, у меня есть работа, и я ей предан.