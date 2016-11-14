20:13 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Фил Джексон не собирается уходить из "Нью-Йорка" и возвращаться в "Лейкерс"

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Президент "Нью-Йорка" Фил Джексон развеял слух о том, что он может воспользоваться опцией в контракте и в следующем году вернуться в "Лейкерс" в качестве руководителя клуба. По словам Джексона, он предан своей нынешней работе.

– "Лейкерс" двигается вперед в нужном направлении, – приводит ESPN слова Джексона. – Люк Уолтон возглавил команду, в ассистентах у него Брайан Шоу. У "Лейкерс" есть группа ребят, которые хорошо сделают работу. Для меня никогда не было очень важно вернуться в "Лейкерс" и снова стать частью этого клуба. Особенно сейчас, у меня есть работа, и я ей предан.

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