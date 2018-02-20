08:46 | Баскетбол — НБА

Ферги принесла извинения за исполнение гимна США на Матче звезд НБА

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Известная певица Ферги принесла извинения за манеру исполнения гимна США на Матче звезд НБА. Экс-солистка группы Black Eyed Peas ответила на критику, которой она подверглась со стороны пользователей социальных сетей.

- Исполнение гимна всегда было для меня огромной честью. Вчера я собиралась попробовать нечто необычное для НБА, - цитирует TMZ Sports Ферги. - Я люблю рисковать в творчестве, но понятно, что мое исполнение не попало в желаемый тон.

Я люблю эту страну. Но, честно, я старалась изо всех сил.

Напомним, Матч звезд НБА состоялся в Лос-Анджелесе в ночь на 19 февраля. Команда Леброна Джеймса победила команду Стефена Карри - 148:145.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Musorschik

Не-е ... действительно плохо вышло. Визгливо, крикливо. Не пение, а муки родовые, или еще какие-то ... муки. В качестве эталона исполнения джазовой баллады рекомендую раскопать "Misty" от Эллы Фитцджеральд и сравнить.

10:53

Serenky25

Она родила прямо так?

10:44

icezellion

"Известная певица Ферги" Кто это? Кому известная? Даже отдаленно не наслышан о ней.

10:20

Lunatic Pride

Великолепно исполнила. Серьезно. Да все потому что в США изгаляться над собственным гимном можно только афроамериканкам/цам с избыточным весом. Столько разных версий - и ничего, все путем, им можно.

09:07

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