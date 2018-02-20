Ферги принесла извинения за исполнение гимна США на Матче звезд НБА

Известная певица Ферги принесла извинения за манеру исполнения гимна США на Матче звезд НБА. Экс-солистка группы Black Eyed Peas ответила на критику, которой она подверглась со стороны пользователей социальных сетей.

- Исполнение гимна всегда было для меня огромной честью. Вчера я собиралась попробовать нечто необычное для НБА, - цитирует TMZ Sports Ферги. - Я люблю рисковать в творчестве, но понятно, что мое исполнение не попало в желаемый тон.

Я люблю эту страну. Но, честно, я старалась изо всех сил.

Напомним, Матч звезд НБА состоялся в Лос-Анджелесе в ночь на 19 февраля. Команда Леброна Джеймса победила команду Стефена Карри - 148:145.