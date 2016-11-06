Евгений Пашутин: "УНИКС устал после игры с "Фенербахче", но это не оправдание"

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин считает, что усталость могла сказаться на игре его команды в матче Единой лиги ВТБ с "Химками" (70:87). По его словам, игра не удалась и в защите, и в атаке.

– Команда устала после матча с "Фенербахче", но это не оправдание. Мы ужасно защищались в третьей и четвертой четвертях, – цитирует официальный сайт Единой лиги ВТБ Пашутина. – Пропускать 90 очков от "Химок" у них дома и рассчитывать при этом на победу тяжеловато. В нападении мы тоже были небезупречны, 10 штрафных промазали. Казалось бы, мелочи, но именно из-за них мы и отдали сопернику инициативу. "Химки" сегодня были лучше.