Евгений Пашутин: "То, что победит "Голден Стэйт", было предсказуемо"

Главный тренер итальянского "Канту" Евгений Пашутин поделился своим мнением о финальной серии НБА, в которой "Голден Стэйт" в четырех матчах взял верх над "Кливлендом".

– Прежде всего, хочу сказать, что в финале встретились две сильнейшие команды лиги, – подчеркнул Пашутин. – При этом в полуфинале им пришлось преодолеть мощную конкуренцию со стороны "Бостона" и "Хьюстона", что не может не радовать.

То, что победит "Голден Стэйт", было предсказуемо. Дело в том, что они более укомплектовано, играют в более командный баскетбол, и там не один лидер, а как минимум трое. В "Кливленде" же все решал Леброн, который больше действовала в одиночку. Леброн играл фантастически, но как говорили и говорят все тренеры, для победы нужны два больших игрока. Если у вас их трое, команда практически непобедима. У "Кливленда" есть Леброн, а у "Голден Стэйт" – Кевин Дюрант, Стеф Карри, Клэй Томпсон. Трое на одного всегда возьмут верх. (Андрей ШИТИХИН)