Этторе Мессина: "Швед в любой момент может вернуться в НБА"

Один из самых титулованных тренеров европейского баскетбола, бывший тренер ЦСКА Этторе Мессина, который ныне работает ассистентом Грегга Поповича в "Сан-Антонио", считает, что защитник "Химок" Алексей Швед может вернуться в НБА. Россиянин с 2012 по 2015 год уже играл в североамериканской лиге.

– Алексей Швед проводит фантастический сезон, – цитируют "Известия" Мессину. – Он невероятно талантливый игрок, и я думаю, что он в любой момент может вернуться в НБА. С другой стороны, хочет ли он сам этого? Быть на главных ролях в Евролиге – тоже высокое достижение. Я не знаю, какие у него планы, но он определенно невероятный игрок.