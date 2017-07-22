Энтони собирается перейти в "Хьюстон", несмотря на слухи об обмене в "Кливленд"

Форвард "Нью-Йорка" Кармело Энтони намерен продолжить карьеру в "Хьюстоне", сообщает The Score. По информации источника, лидер "Никс" принял такое решение после того, как "Рокитс" подписали соглашение с разыгрывающим Крисом Полом.

Ранее сообщалось, что "Нью-Йорк" планирует провести обмен с "Кливлендом", в результате которого состав "Никс" пополнит защитник "Кавальерс" Кайри Ирвинг, а "Никс", помимо игрока, получит выборы в первом раунде драфта.

Напомним, в минувшем регулярном чемпионате Энтони вышел на паркет в 74 матчах, набирая в среднем 22,4 очка и совершая 5,9.