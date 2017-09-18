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12:41 | Баскетбол — НБА

Энтони Рэндольф: "Вернусь в НБА, если буду уверен, что буду играть, а не сидеть на скамейке"


Защитник "Реала" и сборной Словении Энтони Рэндольф отметил, что хотел бы вернуться в НБА. Однако он подчеркнул, что хочет быть уверенным в том, что действительно будет играть, а не сидеть на скамейке.

Напомним, Рэндольф в составе сборной Словении стал победителем Евробаскета-2017, в финале обыграв Сербию (93:85).

– По правде говоря, меня сбили с пьедестала. Мне пришлось вернуться к основам, это был совершенно другой опыт, – приводит RealGM слова Рэндольфа. – Это помогло мне понять, почему я начал играть в баскетбол.

Я не хочу возвращаться в НБА только для того, чтобы сказать: "О, я вернулся в НБА". Я должен быть уверенным в том, что получу роль, которая позволит мне помогать команде и играть. Я не хочу поехать туда и сидеть на скамейке. Я хочу играть.

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