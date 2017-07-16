Энтони рассчитывает, что "Нью-Йорк" и "Хьюстон" возобновят переговоры по его обмену

Форвард "Нью-Йорка" Кармело Энтони рассчитывает, что руководство "Никс" возобновит переговоры с "Хьюстоном" по его обмену, утверждает ESPN. Ранее стало известно, что клуб из Нью-Йорка намерен сохранить 33-летнего игрока в своем составе.

Такое решение было принято после назначения Скотта Перри на пост генерального менеджера "Нью-Йорка".

Также сообщается, что Энтони не станет пользоваться опцией отказа от обмена, если "Никс" сумеет договориться с "Рокитс" или "Кливлендом". Ранее появлялась информация, что форварду более интересно продолжить карьеру в "Хьюстоне", где его партнерами могут стать Крис Пол и Джеймс Харден.