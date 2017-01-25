Энтони не нужен "Кливленду"

"Кливленд" не собирается приглашать в свой состав форварда "Нью-Йорка" Кармело Энтони, сообщает ESPN. Такие слухи возникли на фоне давней дружбы игрока с Леброном Джеймсом. Для того, чтобы подписать Энтони, "Кавальерс" пришлось бы отдать "Никс" Кевина Лава, который в этом сезоне показывает свою лучшую игру с момента прихода в команду.

Сам Энтони не против ухода из "Нью-Йорка". Форвард может одобрить сделку, если "Никс" получит выгодное предложение. СМИ называют еще одним претендентом на игрока "Клипперс".