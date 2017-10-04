Энтони и Джордж не спасли "Оклахому" от поражения

"Оклахома" в предсезонном матче проиграла "Хьюстону" со счетом 97:104. Новички "Тандер" Кармело Энтони и Пол Джордж набрали больше всех очков в команде (19 и 15). В составе "Хьюстона" больше всех забил Эрик Гордон - 21 очко.

"Нью-Орлеан" в еще одном поединке уступил "Чикаго" - 109:113. Самым результативным игроком встречи стал Энтони Дэвис из "Пеликанс". На его счету 24 очка и 10 подборов.

НБА

Предсезонные матчи

"Нью-Орлеан" - "Чикаго" - 109:113 (46:30, 23:28, 16:26, 24:29)

"Н": Дэвис (24 + 10 подборов), Казинс (20+10 подборов), Мур (16).

"Ч": Фелисио (15), Холидэй (14), Миротич (14).

"Оклахома" - "Хьюстон" - 97:104 (25:27, 27:32, 20:31, 25:14)

"О": Энтони (19), Джордж (15), Хэмилтон (11), Кэнон (11).

"Х": Гордон (21), Ариза (18), Харден (16 + 10 передач).