00:48 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Энтони хочет остаться в "Нью-Йорке"

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Лидер "Нью-Йорка" Кармело Энтони встретился с президентом клуба Филом Джексоном и сообщил ему о намерении остаться в команде, информирует The Score. Контракт 32-летнего спортсмена рассчитан до конца сезона-2018/19. Форвард выступает за "Никс" с 2011 года. В составе ньюйоркцев он становился самым результативным игроком регулярного чемпионата НБА (2013), а также попадал во 2-ю сборную звезд НБА (2013) и в 3-ю сборную (2012).

В этом сезоне Энтони провел 41 матч. В среднем он набирал 22,2 очка и делал 6 подборов за игру.

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Материалы REN-TV

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