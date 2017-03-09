Энтони Дэвис не смог доиграть матч с "Торонто" из-за травмы

Форвард "Нью-Орлеана" Энтони Дэвис не смог продолжить матч регулярного чемпионата НБА против "Торонто" (87:94), сообщает ESPN. В первой половине встречи спортсмен получил повреждение левой кисти. Отмечается, что, скорее всего, Дэвич получил травму исполняя бросок и ударившись о душку кольца.

На арене Дэвису был сделан рентген, который не выявил перелома. Возвращение лидера "Пеликанс" ожилается в ближайшие дни. 23-летний форвард в текущем сезоне провел 61 матч в "регулярке", набирал 27,8 очка и 11,8 подбора в среднем за игру.