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Энтони Дэвис - MVP Матча звезд НБА-2017

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Форвард "Нью-Орлеан" Энтони Дэвис признан самым ценным игроком Матча звезд НБА. В составе команды Западной конференции он набрал 52 очка и стал самым результативным игроком встречи. При этом он установил рекорд по количеству набранных очков в Матче звезд за всю историю.

Предыдущее достижение принадлежало Уилту Чемберлену, которое он установил в 1962 году, набрав 42 очка.

Напомним, что в Матче звезд НБА этого года сборная "Запада" обыграла команду "Востока" со счетом 192:182. Игра прошла в "Смути Кинг-центре" в Новом Орлеане. Эта встреча вошла в историю лиги как самая результативная. Соперники в сумме набрали 374 очка.

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Материалы REN-TV

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