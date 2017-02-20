Энтони Дэвис - MVP Матча звезд НБА-2017

Форвард "Нью-Орлеан" Энтони Дэвис признан самым ценным игроком Матча звезд НБА. В составе команды Западной конференции он набрал 52 очка и стал самым результативным игроком встречи. При этом он установил рекорд по количеству набранных очков в Матче звезд за всю историю.

Предыдущее достижение принадлежало Уилту Чемберлену, которое он установил в 1962 году, набрав 42 очка.

Напомним, что в Матче звезд НБА этого года сборная "Запада" обыграла команду "Востока" со счетом 192:182. Игра прошла в "Смути Кинг-центре" в Новом Орлеане. Эта встреча вошла в историю лиги как самая результативная. Соперники в сумме набрали 374 очка.