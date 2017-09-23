Энес Кантер – после обмена в "Никс": "Пожалуйста, "Оклахома", обыграйте "Голден Стэйт"

Центровой Энес Кантер после обмена из "Оклахома-Сити" в "Нью-Йорк" призвал своих бывших одноклубников победить "Голден Стэйт" в предстоящем сезоне. Также турок поблагодарил болельщиков и всех в команде за поддержку, которую он получил после того, как его лишили гражданства из-за критики политического стоя на родине.

– Не знаю, с чего начать… Прежде всего, хочу поблагодарить вас всех – Сэма Прести, моих одноклубников, моего усатого брата Стивена Адамса, работников клуба и весь штат. Когда я лишился семьи и дома, вы стали моей семьей. Именно поэтому Оклахома и этот клуб всегда будут в моем сердце.

А во-вторых, хочу попросить: пожалуйста, победите "Голден Стэйт" ради меня. Я буду смотреть все матчи. Пожалуйста, выиграйте у них. Вот и все. Я ни на кого не обижаюсь. Понимаю, что это бизнес. Я всех вас люблю. Теперь меня ждет новое приключение – в Нью-Йорке. Надеюсь, впереди у нас отличный сезон с "Никс".

Напомним, что Кантер стал частью обмена Кармело Энтони в "Оклахому". Помимо центрового "Нью-Йорк" также получил Дага Макдермотта и пик второго раунда драфта-2018.