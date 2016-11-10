10:05 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Эндрю Богут: "В НБА много двуличных людей и обмана"

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Центровой "Далласа" Эндрю Богут подчеркнул, что не обращает внимания на инсайдерскую информацию. По его словам, в НБА много двуличных людей. Ранее в СМИ появилась информация о том, что 31-летний австралиец не может долго оставаться в строю из-за травм.

- Я не доверяю этим многочисленным источникам, потому что НБА двулична. Здесь много обмана, - приводит ESPN слова Богута. - Люди, которые делают подобные заявления, через неделю жмут мне руку при встрече и делают вид, будто ничего не произошло. В большом спорте тебе приходится иметь с ними дело. Сложно найти настоящего человека в НБА, которого можно назвать другом.

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