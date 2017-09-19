Эндрю Богут продолжит карьеру в "Лейкерс"

Центровой Эндрю Богут договорился о подписании контракта с "Лейкерс", сообщает ESPN. 32-летний австралиец заключит однолетнее соглашение на 2,3 миллиона долларов. Ранее сообщалось, что интерес к Богуту проявляют "Бостон", "Сан-Антонио", "Юта" и "Милуоки".

Прошлый сезон центровой начинал в "Далласе", откуда был обменян в "Филадельфию Сиксерс". Через несколько дней клуб выставил его на драфт отказов. В марте он перешел в "Кливленд", но в первом матче получил перелом ноги и выбыл до конца сезона, после чего "Кавальерс" от него отказались.

В сезоне-2014/15 Богут в составе "Голден Стэйт" стал чемпионом НБА.