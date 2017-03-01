Эндрю Богут: "Кливленд? Слышал, там прекрасно в это время года"

Центровой Эндрю Богут объяснил, почему он решил продолжить карьеру в "Кливленде". Австралиец находится в статусе свободного агента после того как "Филадельфия" выкупила его контракт. Нынешний сезон 32-летний ветеран начинал в "Далласе", обменявшем его на центрового "76-х" Нерленса Ноэла.
"Только что получил сообщение от Богута. Спросил его, почему Кливленд? Он ответил: "Слышал, там прекрасно в это время года", – написал в своем твиттере известный журналист Дэвид Олдридж.
Напомним, что с 2012 года Богут выступал за "Голден Стэйт" и встречался с "Кливлендом" в финалах двух последних сезонов.
Just got a text from Bogut. Asked him, why Cleveland? Answer: “I heard it’s beautiful this time of year."– David Aldridge (@daldridgetnt) 1 марта 2017 г.
Valeri
Новость сногосшибательная!
19:56