Эминем сравнил Трампа с Существом из "Фантастической четверки". Леброн Джеймс оценил

Звезда "Кливленда" Леброн Джеймс оценил выступление Эминема на церемонии BET Hip Hop Awards. Легендарный рэпер целиком посвятил свой фристайл критике Дональда Трампа. В частности, он назвал президента "камикадзе, который может устроить ядерный холокост" и припомнил ему критику в адрес мусульман, игроков НФЛ и протестного движения в США.

В прошлом сезоне игроки в американский футбол начали садиться на одно колено во время гимна США в знак протеста против расовой дискриминации и насилия в обществе. Трамп призвал увольнять тех, кто так делает, потому что они "не уважают гимн".

Позднее игроки "Голден Стэйт" признались, что не уверены, хотят ли они приходить в Белый дом на традиционную встречу чемпионов с президентом. В ответ Трамп заявил, что отзывает у них приглашение. Это вызвало громкую критику в его адрес со стороны других известных спортсменов, в том числе Джеймса.

Во фристайле Эминема есть строчки: Racism's the only thing he's fantastic for / 'Cause that's how he gets his fucking rocks off and he's orange. Дословно их можно перевести как "Расизм – это единственное, в чем он хорош / Потому что так он самоутверждается и зарабатывает себе популярность". В то же время здесь спрятана игра слов: Fantastic 4 – известная команда супергероев из комиксов Marvel, а отсылка к оранжевому цвету (he's orange) и камням (rocks off) намекает, что Эминем сравнивает Трампа с Существом/Беном Гриммом (на фото ниже).

Леброн привел в своем Твиттере эту строчку и написал: "Черт, Эминем. Мы едины".

Racism is the only thing he's Fantastic 4(fantastic for), cause that's how he gets his rock off, he's orange. Sheesh @Eminem!! 🔥🔥✊🏾🔥🔥#United pic.twitter.com/wcL28BCWpy – LeBron James (@KingJames) 11 октября 2017 г.

Также рэпера за оказанную поддержку поблагодарил квотербек Колин Каперник, который стал первым приседать на одно колено во время исполнения гимна и до сих пор не может найти себе новую команду после истечения контракта, несмотря на публичную поддержку многих других игроков в американский футбол.