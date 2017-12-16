Эмбиид - Уэстбруку: "Я у себя дома, это тебе надо идти домой"

Центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид ответил разыгрывающему "Оклахомы" Расселлу Уэстбруку после матча между командами. Встреча завершилась победой "Тандер" - 119:117. Командам для выявления победителя понадобилось 3 овертайма.

- Он сказал мне идти домой, - цитирует The Score Эмбиида. - Но я дома, так что это ему надо идти домой. Они победили. Я отдаю им должное. Но посмотрите, этот парень выдает 10 бросков из 33 с игры. Хотел бы я, чтобы у меня было сколько же. Думаю, тогда у нас было бы больше шансов победить. Но он сказал мне идти домой. Это мой дом, я никуда не пойду.