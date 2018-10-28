Эмбиид повторил достижение Данкана и О'Нила

Центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид стал автором редкого достижения в НБА. Как сообщает ESPN, игрок стал всего лишь седьмым баскетболистом, который за первые сто матчей в НБА набрал не меньше 2000 очков, совершил 1000 подборов и 200 блок-шотов. Он преодолел эти отметки после игры с "Шарлотт", где набрал 27 очков, сделал 14 подборов и два блок-шота. Таким образом, на его счету 2247 очков, 1009 подборов и 201 блок-шот.

Ранее это достижение покорялось Тиму Данкану, Шакилу О’Нилу, Ральфу Симпсону, Дэвиду Робинсону, Алонзо Моурнингу и Хаким Оладжьювону.