Эмбиид после матча с "Миннесотой" опустил Таунса в социальных сетях

Центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид после матча регулярного чемпионата НБА против "Миннесоты" (118:112) вступил в перепалку с центровым соперника Карлом-Энтони Таунсом​. По ходу встречи Эмбиид несколько раз легко обыгрывал Таунса и всего набрал 28 очков, а также сделал 12 подборов и 8 передач.

"Прошли евростепом "Миннесоту" и в итоге подняли кошку", – написал в Инстаграме Эмбиид.

Напомним, что болельщики "Сиксерс" празднуют победы своей команды, поднимая вверх домашних животных. Также это запись является отсылом к Таунсу, который в лиге известен как "кат".

Центровой "Миннесоты" Таунс так прокомментировал этот пост: "Подпись такая же трешовая, как и качество изображения".



Эмбиид ответил: "Оно все равно лучше, чем твоя защита".