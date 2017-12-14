16:01 | Баскетбол — НБА

Эмбиид после матча с "Миннесотой" опустил Таунса в социальных сетях

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Центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид после матча регулярного чемпионата НБА против "Миннесоты" (118:112) вступил в перепалку с центровым соперника Карлом-Энтони Таунсом​. По ходу встречи Эмбиид несколько раз легко обыгрывал Таунса и всего набрал 28 очков, а также сделал 12 подборов и 8 передач.

"Прошли евростепом "Миннесоту" и в итоге подняли кошку", – написал в Инстаграме Эмбиид.

Напомним, что болельщики "Сиксерс" празднуют победы своей команды, поднимая вверх домашних животных. Также это запись является отсылом к Таунсу, который в лиге известен как "кат".

Центровой "Миннесоты" Таунс так прокомментировал этот пост: "Подпись такая же трешовая, как и качество изображения".

Эмбиид ответил: "Оно все равно лучше, чем твоя защита".

 

Euro stepping our way through Minnesota and we ended up raising the cat last night #TheProcess

Публикация от Joel "The Process" Embiid (@joelembiid) Дек 13 2017 в 5:48 PST

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Kahn86

"Опустил"?Уважаемый автор заметки,это недопустимо!

16:21