Эмбиид досрочно завершил сезон из-за травмы колена

Центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид не поможет своей команде в текущем сезоне, сообщает SportsCentre. Ранее у 22-летнего игрока диагностировали надрыв мениска, но врачи решили не прибегать к хирургическому вмешательству. Сегодня стало известно, что повреждение оказалось серьезней, чем предполагалось и в текущем сезоне баскетболист не вернется на паркет.

Центровой из-за своего колена принял участие лишь в одной игре с 20 января и пропустил звездный уик-энд. На счету Эмбиида 31 матч в текущем розыгрыше регулярки, камерунец в среднем набирал 20,2 очка, делал 7,8 подбора, 2,5 блок-шота, 2,1 передачи и 0,9 подбора за игру.