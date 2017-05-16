Элвин Джентри останется в "Нью-Орлеане"

Главный тренер "Нью-Орлеана" Элвин Джентри сохранит свою должность, сообщает The Advocate. Генеральный менеджер Делл Демпс также останется в клубе. Оба специалиста принимали участие в преддрафтовых мероприятиях на прошлой неделе.

Отмечается, что их контракты были продлены на следующий сезон. Джентри будет представлять "Пеликанс" на лотерее драфта-2017.

Демпс работает в клубе с 2010 года. За это время "Нью-Орлеан" одержал 236 побед против 322 поражений и дважды выходил в плей-офф – в 2011 и 2015 годах. Важную роль в продлении с ним соглашения сыграл обмен Бадди Хилда на Демаркуса Казинса по ходу завершившегося сезона.

Джентри возглавил "Пеликанс" перед началом сезона-2015/16, сменив на этом посту Монти Уильямса. За два года команда под его руководством потерпела 100 поражений в 164 матчах регулярного чемпионата и не сумела выйти в плей-офф два года подряд.