Эл Хорфорд: "Бостон" может стать чемпионом"

Центровой "Бостона" Эл Хорфорд заявил, что его команда имеет шансы на чемпионский титул. 30-летний ветеран лишь этим летом перебрался в "Селтикс" из "Атланты".

– Да, я чувствую себя непривычно, но, тем не менее, на своем месте, – цитирует ESPN Хорфорда. – Я выбрал "Бостон", потому что верю в тех ребят, что у нас здесь, и их потенциал. И пусть в прошлом сезоне с "Атлантой" мы выбили "Селтикс" в плей-офф, я была очень впечатлен самоотдачей и тем, как хороша была команда под руководством Брэда Стивенса.

Это будет мой 10-й сезон в НБА. Оглядываясь назад, понимаю, что хочу быть частью чего-то особенного и выиграть чемпионат. С тем парнями, что собраны здесь, это возможно. И я всегда хотел иметь такой шанс.