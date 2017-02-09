07:49 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Экс-игрока "Никс" Окли арестовали по ходу матча в Нью-Йорке

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По ходу матча регулярного чемпионата НБА между "Нью-Йорком" и "Клипперс" произошел неприятный инцидент. Бывший центровой "Никс" Чарльз Окли был задержан полицией. 53-летний американец в определенный момент встал со своего места и стал громко кричать и толкать сидевшего рядом владельца клуба Джейма Нолана. Сначала Окли задержала служба безопасности "Мэдисон Сквер Гарден", а затем прибывшие полицейские надели на него наручники.

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Материалы REN-TV

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