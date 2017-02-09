Экс-игрока "Никс" Окли арестовали по ходу матча в Нью-Йорке

По ходу матча регулярного чемпионата НБА между "Нью-Йорком" и "Клипперс" произошел неприятный инцидент. Бывший центровой "Никс" Чарльз Окли был задержан полицией. 53-летний американец в определенный момент встал со своего места и стал громко кричать и толкать сидевшего рядом владельца клуба Джейма Нолана. Сначала Окли задержала служба безопасности "Мэдисон Сквер Гарден", а затем прибывшие полицейские надели на него наручники.

Charles Oakley shoves Madison Square Garden security and is escorted out of the building in strange scene pic.twitter.com/lTphvnSzFV – Sports Illustrated (@SInow) 9 февраля 2017 г.