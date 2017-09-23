Экс-игрок "Химок" подписал контракт с "Филадельфией"

"Филадельфия" объявила о заключении контракта с разыгрывающим Джейкобом Пулленом. Подробности сделки не разглашаются. 27-летний баскетболист провел всю профессиональную карьеру в Европе и имеет грузинское гражданство.

Последним клубом Пуллена были "Химки". В минувшем сезоне он принял участие в 40 матчах Единой лиги ВТБ и Еврокубка, в среднем набирая 10,0 очка и делая 2,0 передачи. "Филадельфия" станет его первой командой в НБА.