Экс-игрок ЦСКА Теодосич хочет вернуться из НБА в Европу

Экс-игрок ЦСКА Милош Теодосич отметил, что хочет покинуть "Клипперс". Разыгрывающий в прошлом сезоне провел 45 матчей, в которых набирал 9,5 очков и 4,6 передач. В этом чемпионате серб отыграл 8 игр.

- Думю, здесь я точно не останусь, - приводит Golosmerike слова Теодосича. - Я посмотрел, как это выглядит, и понял, что получаю больше удовольствия от игры в Европе. Я обязательно туда вернусь. Не знаю, произойдет ли это сейчас или в конце сезона. Посмотрим.

Теодосич выступал за ЦСКА с 2011 по 2017 годы. Также играл в "Железнике", "Бораце" и греческом "Олимпиакосе".