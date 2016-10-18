Экс-игрок "Автодора" подписал контракт с "Оклахомой"

Атакующий защитник Реджи Уильямс стал игроком "Оклахома-Сити". Как сообщает пресс-служба клуба, с 30-летним американцем было подписано соглашение, сроки которого не разглашаются. Ранее баскетболист выступал за "Автодор". В 16 матчах Единой лиги ВТБ он набирал в среднем по 13,6 очка, 3,3 подбора и 2,3 передачи. Также на его счету около 200 матчей в НБА за карьеру.

News: Thunder signs guard Reggie Williams. Waives Alex Caruso. pic.twitter.com/HUtFUXgb7k – OKC THUNDER (@okcthunder) 18 октября 2016 г.