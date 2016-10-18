14:21 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Экс-игрок "Автодора" подписал контракт с "Оклахомой"

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Атакующий защитник Реджи Уильямс стал игроком "Оклахома-Сити". Как сообщает пресс-служба клуба, с 30-летним американцем было подписано соглашение, сроки которого не разглашаются. Ранее баскетболист выступал за "Автодор". В 16 матчах Единой лиги ВТБ он набирал в среднем по 13,6 очка, 3,3 подбора и 2,3 передачи. Также на его счету около 200 матчей в НБА за карьеру.

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