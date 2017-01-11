Эффектные данки Мозгова в матче с "Портлендом"

Российский центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов отметился двумя эффектными попаданиями сверху в матче регулярного чемпионата НБА с "Портлендом" (87:108). Во второй четверти он завершил быстрый отрыв после передачи Д'Анджело Расселла со своей половины площадки. А в третьей четверти Мозгов забил через Мэйсона Пламли.

В итоге россиянин завершил встречу с 8 очками, двумя подборами и одним блок-шотом.