Эффектная голевая передача Леброна Джеймса. Видео

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс отметился эффектной голевой передачей в матче регулярного чемпионата НБА против "Атланты". 32-летний американец в конце 4-й четверти не глядя за спиной отдал мяч форварду Кайлу Корверу, который забросил из-за дуги. Всего на счету Леброна в этой встрече 16 рекордных результативных передач.

LeBron whips it behind the back for the Kyle Korver 3!



LBJ has a season-high 16 AST.



Korver has hit 6 triples.#AllForOne pic.twitter.com/XrLetcKVFh – NBA (@NBA) December 13, 2017