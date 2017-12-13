05:29 | Баскетбол — НБА

Эффектная голевая передача Леброна Джеймса. Видео


 Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс отметился эффектной голевой передачей в матче регулярного чемпионата НБА против "Атланты". 32-летний американец в конце 4-й четверти не глядя за спиной отдал мяч форварду Кайлу Корверу, который забросил из-за дуги. Всего на счету Леброна в этой встрече 16 рекордных результативных передач.

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