Джулиуса Ирвинга выписали из больницы

Член зала славы Джулиус Ирвинг выписан из больницы после медицинского обследования. 67-летний американец вчера был госпитализирован во время матча регулярного чемпионата НБА "Филадельфия" - "Детройт" (114:78), перед которым состоялась торжественная церемония по поводу 35-летия со дня, когда Ирвинг исполнил свой знаменитый данк в матче против "Лейкерс".

"Мистер Ирвинг был выписан из больницы после всесторонней медицинской оценки. Ожидается, что вскоре он полностью восстановится. Он искренне благодарит всех своих друзей и болельщиков за их добрые пожелания и молитвы", - говорится в сообщении на странице Ирвинга в Твиттере.