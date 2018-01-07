Джулиуса Ирвинга выписали из больницы

Член зала славы Джулиус Ирвинг выписан из больницы после медицинского обследования. 67-летний американец вчера был госпитализирован во время матча регулярного чемпионата НБА "Филадельфия" - "Детройт" (114:78), перед которым состоялась торжественная церемония по поводу 35-летия со дня, когда Ирвинг исполнил свой знаменитый данк в матче против "Лейкерс".
"Мистер Ирвинг был выписан из больницы после всесторонней медицинской оценки. Ожидается, что вскоре он полностью восстановится. Он искренне благодарит всех своих друзей и болельщиков за их добрые пожелания и молитвы", - говорится в сообщении на странице Ирвинга в Твиттере.
Message from Mr. Erving’s Management Team: Mr. Erving has been released from the hospital after a comprehensive medical evaluation. He’s expected to make a full recovery and sincerely thanks all of his friends and fans for their well wishes and prayers.– Julius Dr J Erving (@JuliusErving) 6 января 2018 г.