Джру Холидей подписал новый контракт с "Нью-Орлеаном"

Разыгрывающий защитник Джру Холидей заключил соглашение с "Нью-Орлеаном", сообщает официальный сайт клуба. Детали нового контракта с 27-летним игроком не разглашаются. Ранее сообщалось, что соглашение на 126 миллионов долларов будет рассчитано на пять лет.

В прошедшем сезоне в составе "Пеликанс" Холидей принял участие в 67 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем набирая 15,4 очка, делая 7,3 передачи, 3,9 подбора и 1,5 перехвата.