Джордж Карл: "В НБА все еще есть проблемы с допингом"

Бывший тренер Джордж Карл заявил в своей книге "Разъяренный Джордж", что некоторые игроки в НБА употребляют допинг. Ранее 65-летний американец был подвергнут критике со стороны ряда игроков за то, что в своей книге раскритиковал бывших партнеров.

– В НБА более тщательная программа тестирования на наличие допинга, чем в NFL или MLB, которой всегда хвастаются, – приводит NBC Sports цитату из книги Карла. – Однако, мы все еще имеем проблемы с допингом, хоть и меньше, чем 30 лет назад. А это беспокоит меня больше, чем те, у кого возникают проблемы с рекреационными препаратами. Я говорю о таких видах допинга, как стероиды, гормоны роста и подобные. Очевидно, что некоторые игроки употребляют допинг.

Как некоторые ребята с возрастом становятся только стройнее и находятся в еще лучшей форме? Как им удается быстро восстанавливаться от травм? Почему, черт возьми, они летают в Германию в межсезонье? Сомневаюсь, что ради квашеной капусты.