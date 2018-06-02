Джордж Хилл: "Все свои эмоции перенесем из первой встречи во вторую. Это будет драка"

Защитник "Кливленда" Джордж Хилл заявил, что команду не выбьет из колеи поражение в первом матче финала НБА от "Голден Стэйт" (114:124 ОТ). По словам Хилла, "Кавс" намерены биться до конца.

- Думаю, что ни один из наших баскетболистов не деморализован, - приводит ESPN слова Хилла. - Скорее всего, вы, журналисты, считаете нас намного более деморализованными, чем мы сами. Мы же сосредоточены на подготовке к следующему поединку. Все свои эмоции мы перенесем из первой встречи во вторую. За чемпионский титул продолжают бороться только две команды, и мы будем сражаться. Это будут не бальные танцы. Это будет драка.

Следующая встреча пройдет 4 июня в Окленде.