Джордж Хилл и Зак Рэндольф перейдут в "Сакраменто"

"Сакраменто" подпишет контракты сразу с двумя опытными игроками. По информации инсайдера Шэмса Чарании, Джордж Хилл и Зак Рэндольф продолжат карьеру в калифорнийском клубе. 31-летний защитник заключил соглашение на три года и 57 миллионов долларов. 35-летний форвард согласился на двухлетний контракт, за это время он заработает 24 миллиона.

В минувшем сезоне Хилл выступал за "Юту". Он принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата, в среднем набирая 16,9 очка, делая 4,2 передачи и 3,4 подбора. В 8 играх плей-офф на его счету 15,6 очка, 4,1 подбора и 3,6 передачи. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны "Лейкерс" и "Нью-Йорка".

Рэндольф с 2009 года играл за "Мемфис". В минувшем сезоне форвард сыграл в 73 матчах регулярки, выйдя в стартовом составе лишь в пяти из них. Ветеран в среднем набирал 14,1 очка, делал 8,2 подбора и 1,7 передачи. В шести встречах плей-офф он отметился 13,2 очка и 8,2 подбора. СМИ сообщали, об интересе к нему со стороны "Кливленда".