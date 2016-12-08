08:46 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Джордан выиграл суд у китайского производителя спортивной одежды

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Бывший игрок "Чикаго" Майкл Джордан выиграл суд с китайским производителем обуви и одежды Qiaodan Sports, сообщает ТАСС. Иск баскетболиста удовлетворил Верховный народный суд КНР.

Впервые Джордан обвинил китайцев в незаконном использовании своего имени в 2012 году, потребовав у юридической палаты Управления по делам промышленности и торговли КНР отозвать соответствующую лицензию у фирмы- производителя. Однако его претензии были отвергнуты. После серии разбирательств баскетболист обратился в апреле 2016 года в высшую судебную инстанцию - ВНС КНР.

Дополнительная информация

http://tass.ru/obschestvo/3852079

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