Джон Уолл зовет Пола Джорджа в "Вашингтон"

Разыгрывающий "Вашингтона" Джон Уолл признался, что хотел бы видеть в своей команде форварда "Индианы" Пола Джорджа. Контракт лидера "Пэйсерс" истекает летом 2018 года, и он уже уведомил руководство клуба, что не намерен его продлевать.

– Я говорил с некоторыми парнями, с Полом в том числе, – цитирует ESPN Уолла. – Я знаю главную цель, к которой он стремится. Посмотрим, вдруг у нас что-то получится.

Отметим, что, по сообщениям СМИ, Джордж хочет продолжить карьеру в "Лейкерс". Также на него претендуют "Бостон" и "Кливленд". Пока действует его контракт, "Индиана" может обменять форварда в другой клуб, если поступит интересное предложение.