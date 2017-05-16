Джон Уолл: "Я неудовлетворен этим сезоном"

Лидер "Вашингтона" Джон Уолл выразил разочарование исходом серии с "Бостоном" во втором раунде плей-офф НБА. "Уизардз" минувшей ночью уступили на выезде в решающем седьмом матче противостояния (3-4). Сам Уолл провалил заключительную четверть встречи и за всю игру реализовал лишь один трехочковый из восьми.

– Это тяжелое поражение, – цитирует ESPN Уолла. – Мы приехали в Бостон на седьмой матч и отдали все силы. Но этого оказалось недостаточно. Финал Восточной конференции был нашей целью, но нам не хватило одной победы. Так что я неудовлетворен этим сезоном.