Джон Уолл вышел на третье место в списке лучших по очкам в "Вашингтоне"

Защитник "Уизардс" Джон Уолл набрал в матче против "Хьюстона" 36 очков и вышел на третье место в списке самых результативных игроков в истории вашингтонского клуба. На его счету теперь 10 650 очков.
28-летний Уолл выступает за вашингтонцев с 2010 года после того, как на драфте НБА был выбран столичным клубом под 1-м номером.
В нынешнем сезоне разыгрывающий набирает в среднем 20,9 очков и делает 3,5 подбора и 8,1 передач. (Игорь Барышев)
Congratulations to @JohnWall, who is now 3rd on our all-time scoring list!#WallStar | #DCFamily pic.twitter.com/sQS0giut4g– Washington Wizards (@WashWizards) 27 ноября 2018 г.
Все про НБА – здесь.
Дополнительная информация
Загрузка...