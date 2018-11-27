Джон Уолл вышел на третье место в списке лучших по очкам в "Вашингтоне"

Защитник "Уизардс" Джон Уолл набрал в матче против "Хьюстона" 36 очков и вышел на третье место в списке самых результативных игроков в истории вашингтонского клуба. На его счету теперь 10 650 очков.

28-летний Уолл выступает за вашингтонцев с 2010 года после того, как на драфте НБА был выбран столичным клубом под 1-м номером.

В нынешнем сезоне разыгрывающий набирает в среднем 20,9 очков и делает 3,5 подбора и 8,1 передач. (Игорь Барышев)

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