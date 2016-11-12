Джоэль Эмбиид: "У "Филадельфии" должно было быть уже пять побед"

Центровой "Филадельфии" Джоэль Эмбиид подчеркнул, что серия поражений на старте сезона не соответствует уровню игры его команды. В пятницу "76-е" одолели "Индиану" (109:105 ОТ). Эта победа стала для них первой в восьми играх регулярного чемпионата и первой в профессиональной карьере Эмбиида.

– Это великолепное чувство – наконец-то победить, – цитирует The Score Эмбиида. – Но на самом деле у "Филадельфии" должно было быть уже пять побед. Игра в клатче – это то, чему мне еще нужно учиться. И, как известно, необходимо верить в этот процесс.