19:06 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Джоэль Эмбиид: "У "Филадельфии" должно было быть уже пять побед"

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Центровой "Филадельфии" Джоэль Эмбиид подчеркнул, что серия поражений на старте сезона не соответствует уровню игры его команды. В пятницу "76-е" одолели "Индиану" (109:105 ОТ). Эта победа стала для них первой в восьми играх регулярного чемпионата и первой в профессиональной карьере Эмбиида.

– Это великолепное чувство – наконец-то победить, – цитирует The Score Эмбиида. – Но на самом деле у "Филадельфии" должно было быть уже пять побед. Игра в клатче – это то, чему мне еще нужно учиться. И, как известно, необходимо верить в этот процесс.

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