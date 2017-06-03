Джоэль Эмбиид: "Рианна может подождать"

Центровой "Филадельфии" Джоэль Эмбиид заявил, что на данный момент сосредоточен на своем восстановлении после травмы, и не думает о певице Рианне. У Эмбиида диагностировали надрыв мениска, но врачи решили не прибегать к хирургическому вмешательству.

– Я люблю музыку, мне нравится Дрейк, Мик Милл, Рианна, Селена Гомес, – цитирует uproxx Эмбиида. – Это то, что я слушаю сейчас. Всего понемногу. Специально ли я назвал Рианну? Нет, я сосредоточен на своем восстановлении. Она может подождать. Карьера на первом месте.

На счету баскетболиста 31 матч в завершившемся розыгрыше регулярки, камерунец в среднем набирал 20,2 очка, делал 7,8 подбора, 2,5 блок-шота, 2,1 передачи и 0,9 подбора за игру. Напомним, что он несколько раз звал Рианну на свидания, но пока не добился своей цели.