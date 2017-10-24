Джоэл Эмбиид: "Драммонд много говорил, а я надрал ему задницу"

Центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид после матча регулярного чемпионата с "Детройтом" (97:86) подчеркнул, что не был впечатлен трештоком от его визави Андре Драммонда. 23-летний игрок "76-х" отметился в этой встрече 30 очками, реализовав 11 из 15 бросков с игры.

– Да он вообще не играл в защите, – цитирует The Inquirer Эмбиида. – В начале матча он был агрессивен. И очень много говорил. И я подумал про себя: "Значит, вот как ты хочешь это сделать? Окей, тогда я надеру твой зад". И я это сделал. Мне понравилось.