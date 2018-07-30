Джинобили может завершить карьеру следующим летом

Защитник "Сан-Антонио" Ману Джинобили в ближайшие дни примет решение относительно своего будущего, сообщает The San Antonio Express-News. 41-летний баскетболист скорее всего отложит завершение карьеры до следующего лета и проведет еще один сезон за "Шпор".

Аргентинец в НБА выступает с 2002 года и все сезоны – в составе "Сан-Антонио". Четыре раза он выигрывал с клубом финал НБА. В прошлом сезоне провел в регулярном чемпионате 65 матчей, в которых в среднем набирал по 8,9 очка, делал по 2,2 подбора и 2,5 передач за игру.