Джимми Батлер: "Мой тренер назвал Формана наркоторговцем? Я не контролирую то, что он говорит"

Новичок "Миннесоты" защитник Джимми Батлер прокомментировал высказывание своего тренера Тревелла Гэйнса, который назвал генерального менеджера "Чикаго" Гара Формана лжецом и наркоторговцем. Напомним, что игрок сегодня покинул "Буллз", за который выступал с 2011 года.

– Я не контролирую то, что он говорит, – цитирует Chicago Suntimes Батлера. – Он самостоятельный человек. Очевидно, что мы обсудим его высказывание, но я не могу контролировать его действия в социальных сетях. У меня нет права говорить ему, что он может делать, а что нет.

Его сообщение имеет мало общего с моими чувствами. Он мой тренер, но его твит не имеет ничего общего со мной, честно. Лично я такого не говорил и не писал.

Тренер Батлера заявил, что генменеджер "Чикаго" хуже торговца наркотиками