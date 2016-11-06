Джеймс вошел в десятку самых результативных игроков НБА

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс набрал 25 очков в матче регулярного чемпионата НБА против "Филадельфии". Это позволило ему войти в десятку самых результативных игроков за всю историю лиги. На счету Джейма теперь 26970 очков. По этому показателю он обошел Хакима Оладжьювона.

Ближайшие конкуренты Джеймса - Элвин Хэйес (343 очка), Мозес Мэлоун (439) и Шакил О'Нил (1626). Возглавляет список Карим Абдул-Джаббар, на счету которого 38 387 очков. Отметим также, что Джеймс является единственным баскетболистом в истории НБА, который входит и в топ-10 игроков по очкам, и в топ-20 по количеству передач.